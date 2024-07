Precizari ale MAE despre situatia romanilor implicati in evenimentele din Leeds, Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentații Consulatului General al Romaniei la Manchester și ai Ambasadei Romaniei la Londra continua sa acorde atenție prioritara cazului in care sunt implicați și cetațeni romani minori și menține legatura cu familiile acestora, a transmis Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat astazi ca noua cetațeni romani au fost reținuți in urma protestelor care au avut loc pe 18 iulie in orașul Leeds, din Marea Britanie. Autoritațile engleze au eliberat opt dintre aceștia și doar o persoana ramane in arest, transmite G4Media . „In continuarea informatiilor…

- In continuarea informațiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) misiunea diplomatica și Consulatul General al Romaniei la Manchester au... The post Opt romani eliberați, dupa ce au fost arestați de polițiștii din Leeds. MAE face precizari appeared…

- In continuarea informațiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) misiunea diplomatica și Consulatul General al Romaniei la Manchester au continuat comunicarea cu familia cetațenilor romani, vizata de masurile de preluare a minorilor și cu reprezentanții…

- UPDATE: Noua cetațeni romani au fost reținuți de catre polițiștii britanici dupa rascoala de joi seara din cartierul Harehills, orașul Leeds, a transmis duminica Ministerul Afacerilor Externe. Presa britanica a relatat despre arestarile facute dupa violențele care au șocat autoritațile din Anglia, precizand…

- UPDATE Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Londra si Consulatul General al Romaniei la Manchester nu au fost notificate cu privire la cetateni romani care sa fi fost arestati ca urmare a incidentului din seara zilei de 18 iulie. In plus, nu au fost primite…

- Intr-un comunicat transmis presei, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei de la Londra și Consulatul General al Romaniei din Manchester nu au fost notificate despre cetațeni romani care sa fi fost arestați dupa incidentele de pe 18 iulie, din Leeds.

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, Marea Britanie, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se…