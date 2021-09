Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, cere demisia sefului Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, motivand ca liberalul este cercetat de DNA intr-un nou dosar de coruptie si nu mai poate administra bugetul judetului fara sa existe suspiciuni de frauda. "Iasiul este din nou in centrul…

- Procurorii anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii domiciliare in patru locatii situate in judetul Iasi, dintre care trei la sediul unor institutii publice, intr-o cauza ce vizeaza fapte de coruptie savarsite in perioada februarie – august. Joi dimineata, acestia au descins la sediul Consiliului Judetean…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca el s-a referit la unii colegi si nu a pronuntat USR PLUS atunci cand a vorbit despre faptul ca liberalii au "niste parteneri de guvernare care de multe ori se comporta ca si cum nu s-ar fi nascut in Romania". "Eu nu am pronuntat USR PLUS, m-am referit…