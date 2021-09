Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct al Apararii in guvernul britanic, James Heappey, a declarat luni, ca a auzit de soldați britanici care au luptat in razboiul din Afganistan și care s-au sinucis in ultima saptamani, suparați de evenimentele din aceasta țara de dupa retragerea britanica, relateaza SkyNews. Intr-o intervenție…

- Focuri de arma au fost trase joi in directia unui avion militar italian care decola de la Kabul, a declarat o sursa din Ministerul italian al Apararii, transmite Reuters. Conform aceleiasi surse, avionul nu a fost avariat. Un jurnalist italian aflat in avion a declarat ca la…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat miercuri ca patru avioane de transport militare ruse au evacuat din Afganistan un grup de peste 500 de resortisanti proveniți din Rusia, Belarus, Kirgizstan, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina. Grupul de avioane amintit a decolat miercuri din Kabul. Fiecare avion…

- Ministerul de Externe britanic a transmis, miercuri seara, recomandarea ca cetatenii britanici sa nu se deplaseze spre aeroportul international Hamid Karzai din Kabul, acolo unde mii de persoane asteapta sa se imbarce intr-un avion pentru a pleca din tara inainte de data-limita de 31 august, cand SUA…

- Exista informatii "extrem, extrem de credibile" despre un atac iminent, planificat de catre insurgenti, impotriva celor care se aduna pe aeroportul din Kabul in incercarea de a fugi din Afganistan, a declarat joi secretarul de stat britanic pentru fortele armate, James Heappey, explicand de ce Londra…

- ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza…

