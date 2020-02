Stiri pe aceeasi tema

- Metalul a sustinut un meci amical marti, la Ploiesti, pe Stadionul “Ilie Oana”, impotriva divizionarei secunde Petrolul. Disputata cu portile inchise, la cererea gazdelor care sambata vor relua campionatul cu un meci impotriva Dunarii Calarasi, partida a fost castigata de ploiesteni cu scorul de 3-0.…

- Din nou intr-o transmisiune excelenta, pe canalul de Youtube al clubului gazarilor, a operatorului TV Cristian Chirca, facilitata de ofițerul de presa Ionuț Pana, FC Petrolul a bifat al doilea meci amical din stagiul de pregatire și jocuri de la Side, al doilea de pe taram turcesc. De fapt, desfașurandu-se…

- Ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Adrian Mutu a fost prezentat oficial in noul rol, cel de selecționer al reprezentativei Under 21 a Romaniei. Fost petrolist, de care se leaga chiar, intr-un fel, inceputul declinului ”epocii Dan Capra”, Mutu a fost prezentat de un alt ex-petrolist, tot din perioada…

- Petrolul se gandește și la alte transferuri nu doar la cele de fotbaliști. Ramași fara Marius Stan, dat afara de sponsorul principal dupa ce și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou post de primar al municipiului Galați, ploieștenii au inceput cautarile pentru un nou oficial al clubului. Din…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, în luna decembrie 2019 inflatia anuala (pentru ultimele 12 luni, din ianuarie 2019 pâna în decembrie 2019) a constituit 7,5%, inclusiv la: produse alimentare – 12,4%, marfuri nealimentare – 5,2% și servicii prestate populatiei…

- Siteul www.liga2.prosport.ro a anunțat, in ultima zi a anului trecut, ca antrenorul prahovean Nicolae Constantin, cunoscut mai mult drept Nae Constantin, a devenit noul principal responsabil tehnic al unei echipe din Oltenia, ACSO Filiași, aflata intr-o situație dificila la jumatatea ediției in curs…

- Fotbaliști, antrenori și reprezentante ale fotbalului feminin s-au reunit in cadrul Adunarii Generale AFAN, pe ordinea de zi a reuniunii fiind mai multe subiecte, printre care prezentarea rapoartelor de activitate pentru ultima perioada, informarea membrilor AFAN in legatura cu ultimele modificari ale…

- Efectele majorarilor de prețuri ale materialelor de construcții din anul 2019, precum și efectul in lanț al creșterii salariului minim in sectorul construcțiilor conform OUG 114/2019, se regasesc in modalitatea de stabilire a valorilor impozabile pentru anul 2020. Aceste creșteri pot parea surprinzatoare,…