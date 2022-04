Stiri pe aceeasi tema

- De astazi, in zona Moldovei au loc mai multe experimente de stimulare a precipitatiilor. Proiectul se va desfasura pe teritoriul Romanei, dar debuteaza cu cele opt judete din Moldova. Comandantul unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina din Moldova, Daniel Florea a precizat ca este cel de al treilea…

- Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Impreuna pentru A8, Reset si Asociatia PIN pentru Promovarea Tehnologiei si a Industriilor Creative fac un apel catre premierul Nicolae Ciuca sa ia in considerare “o initiativa administrativa care ar crea avantaje reciproce cu efect imediat asupra economiilor, industriilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o informare de vreme rece, valabila la nivelul intregii tari pana joi dimineata. De asemenea, potrivit ANM, un Cod galben de intensificari ale vantului in zece judete este valabil pe tot parcursul zilei de miercuri. Conform meteorologilor, in intervalul…

- Puțini ne mai amintim, cu mandrie patriotica locala, momentul cand la Piatra-Neamț, 23.07.2019, a fost semnat Actul de Constituire al Asociației „Moldova se dezvolta”, pe modelul „Alianței Vestului”, constituita printre alții de primarii Bolojan, Boc, Falca și Ciuhandru. La noi, au semnat Dragoș Chitic,…

- Statueta de bronz este o piesa extrem de rara, datata in secolul II O inedita statueta din bronz descoperita anul trecut in Romania, statueta care o infatiseaza pe zeita Venus, va putea fi admirata la Palatul Culturii incepand de martea aceasta, 22 martie, obiectul urmand sa fie expus in spatiul Muzeului…

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in decembrie 2021 au insumat 857 milioane de lei, suma medie platita drepturi curente fiind de 237,32 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie au beneficiat de acest ajutor social…