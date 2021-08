Precipitaţiile intense au provocat o alunecare de teren în vestul Japoniei O alunecare de teren provocata de precipitatiile intense s-a produs vineri in prefectura Nagasaki (sud-vestul Japoniei), urmata de ordine de evacuare care vizeaza mai multe zeci de mii de persoane in prefectura Hiroshima, informeaza AFP.



In localitatea Unzen, din prefectura Nagasaki, doua locuinte au fost inghitite de o alunecare de teren, a confirmat pentru AFP o angajata a municipalitatii.



O femeie de circa 50 de ani, care traia singura intr-una dintre cele doua case, se afla in stop cardio-respirator, a adaugat ea, o formula uzitata in Japonia pentru a mentiona un deces… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

