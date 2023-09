Stiri pe aceeasi tema

- O casa de lemn din Petrila, judetul Hunedoara, a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii din Petrosani, cu sprijinul voluntarilor din localitate, au intervenit de urgenta si au reusit sa stopeze propagarea incendiului la alte cladiri din apropiere. Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit…

- O fata de 11 ani a fost agresata luni de alte doua fete in curtea unui liceu din orașul Hunedoara. Poliția face cercercetari. Potrivit IPJ Hunedoara, marți dupa-amiaza la sediul poliției s-a prezentat o femeie, impreuna cu fiica sa, in varsta de 11 ani, care a sesizat faptul ca minora a fost agresata…

- Inca un accident tragic de circulatie ieri seara pe autostrada A1, in judetul Hunedoara. O autoutilitara a lovit mortal un pieton. Accidentul a avut loc la kilometrul 335+300, jud. Hunedoara, sensul de mers Sibiu – Oraștie. Pietonul se deplasa pe autostrada cand a fost lovit. Pana in jurul orei 1 s-a…

- Pompierii din Deva si cei de la Punctul de Lucru Baița au intervenit ieri seara la un nou incendiu in comuna Soimus, din judetul Hunedoara. Dupa sinistrul care a mistuit o casa in localitatea Paulis, in noapte a ars si o gospodarie din Sulighete, sate care apartint de aceeasi unitate administrativ teritoriala.…

- Un sofer a lovit cu masina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, in aceasta dimineata, in municipiul Hunedoara. Victima in varsta de 65 de ani a fost ranita si transportata la spital. Incidentul a fost raportat la ora 8.26. Barbatul in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara,…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…

- Doi barbați, dintre care unul minor, din Vulcan, sunt cercetați penal pentru ultraj, dupa ce i-au amenințat pe polițiști și au aruncat in ei cu obiecte contondente in polițiști, transmite IPJ Hunedoara. „Duminica, la ora 17:40, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, in timp ce…

- Incendiu cu potential foarte periculos in aceasta dimineata in satul Cinciș Cerna, din judetul Hunedoara. O gospodarie in curtea careia erau adapostite o duzina de butelii a luat foc, in timp ce intr-o anexa se aflau tuburi cu oxigen și cu acetilena. Din fericire, buteliile au fost scoase in afara proprietatii…