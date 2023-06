Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații pentru raul Mureș, mai exact in județul Arad, „afluenții aferenți sectorului aval confluența cu raul Dobra – amonte confluența cu raul Monorostia”. Alerta este valabila astazi, pana la miezul nopții,…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- Gospodariile din vestul țarii se afla in pericol de inundație, in urma precipitațiilor ce vor avea loc incepand de luni, la orele pranzului. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben, pentru mai multe sectoare de rauri.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului, acesta…

- In aceasta noapte, in jurul orei 02:45, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la anexa bisericii adventiste din localitatea Șepreuș. Pentru misiune au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș…

- Un tanar din Hunedoara s-a ales cu dosar penal dupa un incident grav in trafic. Enervat de un șofer in etate, care conducea mai incet in fața lui, acesta l-a urmarit și l-a lovit cu pumnul in fața pe barbatul are l-a deranjat. Ieri, in jurul orei 9.25, polițiștii din municipiul Hunedoara au fost sesizați…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN7, unde un automobil și o motocicleta s-au ciocnit violent. Coliziunea a avut loc la intersecția strazilor Unirii cu Libertații, din localitatea hunedoreana Oraștie. Motociclistul a fost ranit, fiind preluat de o ambulanța. Conform IPJ Hunedoara, strada…