Precipitații, vânt puternic și polei în mare parte din țară ANM a transmis o informare meteo de precipitații, intensificari ale vantului și polei, valabila in mare parte din țara de duminica seara, ora 20.00, pana luni la ora 12.00, dar și un cod galben de ninsori pentru zonele inalte din Carpații Meridionali, in vigoare de duminica seara pana luni dimineața.Temporar va ploua in vestul, sud-vestul, centrul și nordul țarii. Ploile vor fi moderate cantitativ in sud-vest, unde se vor acumula cantitați de apa de 15…20 l/mp și izolat 30 l/mp.Indeosebi in Transilvania, precum și in centrul și nordul Moldovei, pe arii restranse vor fi depuneri de polei, potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

