- Dupa cateva zile insorite și cu temperaturi neobișnuit de mari pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca in weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe, sub forma de lapovița și ninsoare, in București. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani in fiecare regiune. Potrivit meteorologilor, in perioada 13-26 decembrie vremea va fi rece, iar in mai multe zone va ninge, indeosebi in a doua parte a intervalului.Cum va fi vremea in fiecare regiune…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie,…

- Agentia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de lapovita, ninsori si vant puternic, valabila in intervalul 2 decembrie, ora 20.00 – 4 decembrie, ora 10.00, informeaza Antena3 . Potrivit ANM, se vor semnala intensificari temporare ale vantului și zapada spulberata in zona montana inalta,…

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 5 decembrie. Lapovița și ninsori. Prognoza pe regiuni, in urmatoarele doua saptamani Luna decembrie incepe cu lapovița și ninsori in Transilvania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru doua saptatmani. Astfel, in Dobrogea, vremea se va raci in primele zile ale intervalului, astfel de la o medie regionala a maximelor termice de 12 grade, se va ajunge la 6 grade in 24 noiembrie, iar minimele vor scadea la 1...2 grade.Ulterior…

- Vremea va avea o tendinta de racire la nivelul intregii tari, pe durata urmatoarelor doua saptamani. Temperaturile maxime nu vor urca peste 10 – 12 grade, in timp ce minimele vor scadea sub zero grade Celsius in unele regiuni, potrivit unei prognoze data publicitații, luni, de Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis estimari meteo pentru urmatoarele patru saptamani, valabile pana pe 6 decembrie. Meteorologii anunta ca pana la sfarsitul lunii noiembrie temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari. Cantitatile…