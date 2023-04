Precipitații pe arii extinse, dar temperaturile încep să crească Vineri, vremea se menține umeda, cu precipitații in transformare. Soarele rasare la ora 06:56. In aceasta noapte, temperaturile sunt scazute, chiar și pentru primele ore ale dimineții. Pe timpul zilei va ploua pe arii extinse, iar la munte va ninge și se va depune un nou strat de zapada. Conform harții, meteorologii avertizeaza ca pana spre a doua parte a zilei de astazi vor predomina ninsorile, intensificari ale vantului și polei. „In nordul și centrul Moldovei, in Maramureș, Transilvania și in nordul Crișanei, precum și in zona de munte vor predomina ninsorile și se va depune… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

