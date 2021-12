Precipitații moderat cantitativ Duminica, atmosfera va fi predominant inchisa cu valori peste cele caracteristice acestei perioade. Soarele rasare la ora 07:58. In general, peste noapte și pana spre a doua parte a zilei va ploua semnificativ, iar cantitațile de apa vor putea depași 30 de l/mp. Pentru județul Hunedoara meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și ninsori abundente, in deosebi in zonele inalte, valabil pana la orele 17:00. Vantul va sufla cu intensificari in rafale de peste 80…100 km/h, viscolind ninsoarea și spulberand zapada. Soarele va apune la ora 16:45. Temperaturile zilei se vor situa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, ceața va fi persistenta. Soarele rasare la ora 07:20. Atmosfera va fi asemanatoare cu ziua precedenta. Temperaturile se mențin scazute pe timpul nopții și in prima parte a dimineții. Cerul va fi acoperit de ceața, iar soarele va sta ascuns pana spre amiaza zilei. A doua parte a zilei va fi,…

- Duminica, vom fi inconjurați de cer senin și vreme frumoasa. Soarele rasare la ora 08:04. Temperaturile cresc, insa spre dimineața va fi rece, iar in zonele joase va bruma. In general pe timpul zilei termometrele vor indica valori peste media acestei perioade. Vantul va sufla slab spre moderat, cu…

- Luni, atmosfera se menține insorita. Soarele rasare la ora 07:36. Peste noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor lua valori negative. Dimineața se va instala ceața și va bruma in zonele de deal. In cursul zilei soarele va inveseli cerul albastru și spre amiaza va incalzi atmosfera…

- Vineri, vremea va fi mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:42. In aceasta noapte temperaturile vor fi extrem de scazute pentru data din calendar, iar pentru zona de sud a județului, la altitudini inalte, meteorologii au emis un cod galben de ploi și precipitații mixte, valabil pana sambata dupa-amiaza.…

- Astazi vremea va fi predominant inchisa si in continuare deosebit de rece in majoritatea regiunilor. In prima parte a zilei, va ploua in sud-vestul tarii, apoi mai ales din orele serii ploile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului, iar pe suprafete mici, cu o probabilitate mai ridicata in Banat…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in vestul Carpatilor Meridionali, in special pe creste, iar cu viteze mai mici in sudul Banatului si pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa intre 14 si 21 de grade. Pe suprafete mici, dimineata se va forma ceata.In capitala, vremea va fi…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 32 de grade. Dimineata, in special in sud-est si in depresiuni, pe suprafete mici se va semnala ceata.In capitala, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla…

- Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind in sudul Olteniei. Dimineata, indeosebi in nord-vestul si centrul teritoriului, pe arii restranse, se va semnala ceata.In capitala, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul…