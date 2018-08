Stiri pe aceeasi tema

- Chestiunea Libiei a ocupat o parte importanta din discutiile dintre Donald Trump si Giuseppe Conte la Washington. Primul ministru italian a explicat faptul ca Casa Alba sprijina organizarea unei conferinte internationale privind Libia la Roma, toamna viitoare. Trump s-a declarat "de acord asupra faptului…

- Matteo Salvini revine la tema imigratiei, respingand orice acuzatie de rasism impotriva guvernului, in ciuda faptului ca se multiplica, in ultimele saptamani, episoadele de intoleranta fata de imigranti in Italia (ultimul caz, acum doua zile, la Partinico, in Sicilia, unde un imigrant a fost batut),…

- Spania, care a depasit Italia ca destinatie preferata, a inregistrat aproape 21.000 de migranti pana acum in acest an, aproape mai multi decat pe intreg anul trecut, a mentionat aceasta agentie a ONU pentru migratie. In total, circa 55.000 de migranti au ajuns pe malurile Europei pana acum…

- Singura solutie la criza migratiei in Europa este returnarea catre Libia a tuturor migrantilor plecati din aceasta tara si salvati in Marea Mediterana, a declarat luni ministrul de interne italian Matteo Salvini, transmite dpa. ''Obiectivul este acela de a schimba regulile si a…

- ''Tocmai am terminat de vorbit la telefon cu premierul Muscat, nava ONG-ului Lifeline va acosta in Malta". Premierul italian Giuseppe Conte anunta ca in sfarsit, pentru nava Lifeline, blocata de mai multe zile pe mare cu 234 de migranti la bord, s-a gasit „soluția europeana“, potrivit Il Messaggero…

- Valentina Vassilyeva, o rusoaica, dupa cum relateaza Il Messaggero, a ajuns de poveste ca femeia cea mai fertila din istorie. Cu 69 de copii, super-mama rusoaica detine nebunescul record mondial.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a avertizat joi, la Geneva, ca sistemul de sanatate din Fasia Gaza traverseaza o criza "epica" dupa cele mai grave violente intre cele doua tabere in conflictul israeliano-palestinian din ultimii patru ani, in care 13.000 de persoane au fost ranite,…