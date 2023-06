Precauția investitorilor face ca bursele europene să închidă marţi în scădere Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, continuand tendinta negativa din ultima perioada, deoarece investitorii au ramas precauti cu privire la perspectivele economiei globale, in special dupa datele recente din China, transmite CNBC, citat de news.ro. Indicele de referinta Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. CITESTE SI China influențeaza preturile petrolului, scazandu-le din cauza unei cereri mai reduse 05:50 8 China… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

China influențeaza preturile petrolului, scazandu-le din cauza unei cereri mai reduse 05:50 8 Comisia Europeana se confrunta cu obstacole in incercarea de a adopta o abordare mai ferma fața de

