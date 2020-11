Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a alocat bani pentru majorari salariale la rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Finanțelor. El a precizat ca, daca totusi unele companii de stat vor da prime sau vor crește salariile, acestea sunt posibile din economiile lor.

- Deputatul USR Marius Bodea critica vehement atitudinea sfidatoare a actualului Guvern fata de proiectele vitale pentru dezvoltarea Moldovei. Doar un mic segment din Autostrada A8, respectiv Letcani Vest - Centura Iasi - Iasi Dacia, a fost trecut pe lista proiectelor de infrastructura finantate prin…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, mentinerea in activitate, peste termenul pentru care a fost incadrat, a personalului angajat fara concurs in perioada starii de urgenta din institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate…

- S-a nascut in Vatra Dornei și locuiește in București, unde singurele ambarcațiuni sunt de agreement, pe Herastrau. Insa Alexandra a gasit ”ape” mai bune in Italia, ce ofera o infrastructura profesionala propice construcțiilor de structuri metalice de ambarcațiuni, specialitatea sa. Acolo construiește…

- Masura este prevazuta sa ramana in vigoare o luna, pana pe 8 noiembrie. Consumul de alcool in spatiul public este interzis si in cele 19 comune ale regiunii Bruxelles-Capitale, a declarat o purtatoare de cuvant a executivului regional. Restaurantele pot ramane deschise. Noile restrictii sunt similare…

- Referindu-se la remarca facuta in spatiul public in legatura cu "pacatul" de a ne ruga strict contextual si intr-o alta biserica decat cea ortodoxa, Banescu precizeaza ca "rugaciunea nu are granite confesionale si nici de alta natura, singurul ei tarm fiind Cerul, spre care ar trebui sa privim toti…

- Candidatul PSD la alegerile locale din București, Gabriela Firea, il acuza pe principalul contracandidat din opoziție, Nicușor Dan (susținut de PNL-USR-PLUS), ca a dezvoltat o obsesie pentru persoana sa. Firea a realizat in acest sens un colaj video ironic din conferințele de presa susținute de Nicușor…

- Guvernul olandez a anuntat luni ca va investi in urmatorii cinci ani 20 miliarde de euro (23,6 miliarde de dolari) in proiecte din domeniul educatiei, infrastructurii, cercetarii si dezvoltarii, pentru a sprijini economia si a o proteja de recesiune, transmite Reuters.Executivul va profita…