Prea puțin - De la începutul anului s-au modernizat doar 21 km de cale ferată De la începutul anului pâna în prezent, Compania CFR Infrastructura a reparat doar 21 de kilometri de linie de tren din cei peste 3.000 ai rețelei principale, respectiv 10 000 de kilometri, lungimea totala a cailor ferate din România, informeaza Radio România Actualitați. Pentru a crește siguranța și viteza calatoriilor cu trenul, administratorul cailor ferate din România a început demersurile pentru a achiziționa trenuri de lucru, utilaje foarte performante care repara sau modernizeaza calea ferata.



