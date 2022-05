Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroeder, ar urma sa fie sancționat de guvernul german pentru refuzul sau de a condamna explicit invazia ruseasca in Ucraina dar și pentru apropierea sa de dictatorul Vladimir Putin. Coaliția de guvernare de la Berlin, condusa de SPD, partidul lui Schroeder, ar…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, ale carui stranse legaturi cu presedintele rus Vladimir Putin s-au dovedit a fi extrem de controversate de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat pentru cotidianul american New York Times ca liderul de la Kremlin nu va intrerupe livrarile rusesti de…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, se intalnește, joi, la Moscova, cu președintele rus, Vladimir Putin,pentru a discuta cu acesta despre oprirea invaziei din Ucraina, relateaza sursele Politico, potrivit The Guardian. Vizita lui Schroder la Moscova dupa ce, la Istanbul, au avut loc discuții…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroeder, un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, este vizat de o plangere pentru "crime impotriva umanitatii", a anuntat marti justitia germana, informeaza AFP, citata de Agerpres. Parchetul din Hanovra a confirmat pentru agentia de presa franceza ca…

- Fostul cancelar austriac Wolfgang Schüssel demisioneaza din pozitia detinuta în conducerea gigantului energetic rus Lukoil, acesta fiind cel mai recent caz de politician occidental care se distanteaza de Moscova dupa începerea invaziei militare ruse în Ucraina, transmite vineri…

- Fostul cancelar austriac Wolfgang Schussel demisioneaza din pozitia detinuta in conducerea gigantului energetic rus Lukoil, acesta fiind cel mai recent caz de politician occidental care se distanteaza de Moscova dupa inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, transmite vineri DPA. Intr-o declaratie…

- „Nu cred ca este corect ca Gerhard Schroeder sa exercite aceste functii si, de asemenea, cred ca ar fi corect ca el sa demisioneze”, a spus cancelarul german la postul public ZDF.Intrebat daca dauneaza Partidului Social Democrat (SPD), din care fac parte amandoi, Olaf Scholz a asigurat ca "toata lumea…

- Germania opreste controversata conducta Nord Stream 2, ca o consecinta a incursiunii Rusiei in Ucraina. Anuntul a fost facut astazi de cancelarul german, Olaf Scholz, care a precizat ca situatia in acest moment este fundamental diferita si de aceea in contextul evenimentelor recente din Ucraina, Germania…