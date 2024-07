INTERZIS… De cateva ședințe incoace, de cand Partidul Social Democrat a preluat majoritatea in Consiliul Local Vaslui, prin “transferurile” lui Lucian Braniște și Liliana Florea, punctul Diverse in care se discutau despre micile probleme cu care se confrunta vasluienii, nu mai reprezinta un interes pentru aleșii locali. In ultimele trei ședințe, inclusiv in cea de […] Articolul Prea multa democrație in Consiliul Local Vaslui! Micile probleme nu mai reprezinta interes pentru noua majoritate! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .