Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ANSVSA au confiscat, in doar trei zile, peste șase tone de carne de vita congelata, provenite din comertul intracomunitar si din import, in urma unui control desfasurat in mai multe depozite frigorifice.

- Mihaela Bilic a susținut ca toți copiii nu trebuie sa consume multa carne. Nutriționistul a declarat ca aceștia ar putea fi diagnosticați cu o boala care le-ar putea pune viața in pericol. „Prea multa carne strica … mai ales la copii”, spune specialistul. Cercetatorii au constatat și ei faptul ca un…

- Mihaela Bilic, nutriționist, ofera sfaturi importante gospodinelor. La masa de Craciun nu lipsește celebra salata de boeuf. „Cand spui salata te gandești la ceva dietetic, ușor. Ori salata de boeuf e mai degraba un fel consistent, complet de mancare. Și daca cantitatea nu e simbolica (doua linguri),…

- Slanina este nelipsita de pe masa romanilor mai ales in zilele de sarbatoare. Aceasta aduce mai multe beneficii organismului și chiar a fost recomandata de medicul nutriționist Mihaela Bilic.

- Copiii care cresc in saracie sau excluziune sociala intampina dificultați in a se descurca bine la școala, a se bucura de sanatate buna și a-și realiza intregul potențial mai tarziu in viața.

- Aproape un sfert (24,4%) dintre copiii (sub 18 ani) din UE erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, comparativ cu 21,1% dintre adulti (18 ani si peste), cea mai ridicata pondere a copiilor aflati in aceasta situatie fiind in Romania (41,5%), Spania (33,4%) si Bulgaria (33%),…

- Patru din zece copii din tara noastra au fost anul trecut expusi riscului de saracie si excluziune sociala – arata datele publicate astazi de statistica europeana. Este cea mai mare proportie din intreaga UE, in timp ce media la nivel comunitar este de 25%. Cea mai scazuta pondere s-a inregistrat anul…

- Copiii de 10-12 ani primesc viermi de faina și insecte ca inlocuitor „sustenabil” al carnii in scolile din Olanda. In acest fel, olandezii lupta sa elimine agricultura tradiționala, sa reduca numarul fermierilor și sa impuna o noua paradigma in materie de alimentație, atrage atenția președintele Partidului…