Prea multă căldură în atmosfera Pământului! Semnal de alarmă, chiar acum, de la NASA Pe langa ciclonul care a lovit Romania, omenirea se confrunta cu o problema și mai mare la nivel mondial. NASA trage un semnal de alarma. Potrivit ultimelor informații, Terra captureaza prea multa caldura in atmosfera. NASA și Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) au aratat ca, prin comparație cu situația din urma cu 15 ani, cantitatea de caldura reținuta in atmosfera terestra este dubla, informeaza Antena3. Pe parcursul intervalului 2005 – 2019, planeta a acumulat mai multa energie solara decat ar fi trebuit. Cercetotoii mai susțin ca schimbarile climatice vor continua sa se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pamantul reține o cantitate de caldura fara precedent, in condițiile in care dezechilibrul energetic s-a dublat intr-un mod alarmant din 2005 pana in 2019, se arata intr-un studiu realizat de NASA in colaborare cu Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOOA), relateaza The Guardian. Dezechilibrul…

- Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des in natura, avertizeaza presedintele, adaugand ca impreuna putem fi generatia care protejeaza si reface ecosistemele. ”Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele…

- “Am identificat copii fara CNP in Romania de astazi. Am identificat intr-o campanie de o luna de zile aproximativ 2.500 de copii care erau exclusi practic practic din sistemul educational, nu aveau acces la educatie, am gasit sute de copii care se aflau intr-o stare avansata de boala si care nu aveau…

- Furtuna solara atinge azi Pamantul. NASA avertizeaza ca se pot produce perturbari ale comunicațiilor radio. Furtuna solara de mari proporții care a erupt recent atinge astazi Terra cu gaze fierbinți și radiație corpusculara, fiind de așteptat sa produca perturbari ale comunicațiilor, cu efect asupra…

- (P) Pareri PEFOC - descoperim alaturi de specialiști beneficiile unui șemineu electric TAGU Incepand de la vechea vatra de foc folosita de stramoșii noștri ca sursa arhaica de caldura foc și lumina, soluțiile de incalzire au evoluat considerabil de-a lungul vremii grație inovațiilor și noilor tehnologii…

- Condamnarea la inchisoare a unui avocat a creat valuri in breasla, iar astazi mai mulți avocați au ieșit astazi in fața Palatului Dicasterial din Timișoara pentru a participa la un protest care are loc la nivel național. Uniunea Naționala a Barourilor din Romania și Baroul Timiș solicita „respectarea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Botoșani, ca Romania are nevoie de un program de sprijinire a natalitații, in contextul in care Guvernul a anunțat suspendarea acordarii sprijinului in valoare de 1.500 lei pentru parintii cu copii mici. „Anul trecut s-au nascut mai multi copii…