Prea mult bun simț pentru FCSB Vadim Rața a fost facut pachet și trimis inapoi la Voluntari dupa doar 2 saptamani la FCSB. In interviul de dupa meciul cu Rapid, 0-1, mijlocașul a vorbit despre atitudinea celor de la club fața de el, menționand ca nu a fost anunțat oficial ca nu vor mai conta pe el decat dupa ce a citit in presa reacțiile patronului. Relaxat și zambitor, Rața a spus ca razboiul din Ucraina și tot ce se intampla in lume sunt aspecte care ii dau o alta perspectiva. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

