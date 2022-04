Stiri pe aceeasi tema

- Platformele de streaming din China, inclusiv Tencent Video si iQiyi, au eliminat filmele si continuturile video in care apare actorul canadian Keanu Reeves, dupa ce starul de cinema a participat la un concert pro-Tibet organizat de un ONG infiintat de Dal

- Li Auto, un producator de automobile din China, a dezvaluit un model nou, numit L9. SUV-ul de dimensiuni mari este vazut ca un rival pentru BMW X7, iar acesta este considerat a fi noua nava-amiral a companiei. De altfel, modelul L9 promite sa concureze in segmentul SUV-urilor premium, datorita dimensiunilor,…

- Deținatorii drepturilor de televiziune din China le-au transmis șefilor Premier League ca nu vor difuza meciurile din prima liga engleza in acest weekend. Chinezii nu sunt de acord manifestarile de susținere pentru Ucraina care vor avea loc pe stadioanele din Anglia.

- "Frig și mizerie cum este de un an și jumatate in București nu a fost niciodata, in ultimii 5 ani! In plus, toate investițiile mari sunt oprite, inclusiv una care putea sa “duduie”. Și aceasta este blocata, pe langa pasajul Doamna Ghica, Prelungirea Ghencea, Ciurel sau blocurile sociale. Sunt in pericol…

- In ultimele doua review -uri am vorbit de smartphone-uri care au fost lansate in acest an, insa ofereau un sentiment clar de 2021: Samsung Galaxy S21 FE și Huawei P50 Pro , acesta din urma ajungand in țara noastra la aproape 6 luni distanța de la lansarea sa oficiala din China. De data aceasta insa,…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a îndemnat joi pe cetatenii americani sa paraseasca Ucraina "acum" din cauza riscului sporit al unei invazii ruse, avertizând ca situatia ar putea "scapa rapid de sub control", în pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamâni,…

- O avalansa produsa in Himalaya a provocat moartea a sapte soldati indieni in statul nord-estic Arunachal Pradesh din apropierea frontierei cu China, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii din India, informeaza Reuters. Avalansa s-a produs duminica in regiunea Kameng."Operatiunile…

- China cumpara lemn din regiunea Valonia de Sud a Belgiei, in cadrul unei licitatii anuale, lemn pe care-l vand mai apoi europenilor la un pret mult mai mare, potrivit unei anchete realizate de Deutsche Welle in colaborare cu Digi24.