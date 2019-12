Prea devreme, prea târziu Suntem in acea perioada a anului in care ajungem sa ne cheltuim viețile pe drumurile patriei. Stam, docili, in coloane interminabile pe drumul nostru spre cateva zile de relaxare. Ne-am caștigat asta, „am murit“ la revoluție sau la lovitura de stat. Fix pentru asta „am murit“.Au fost cateva zile, ca nu ne putem concentra mai mult, de aducere-aminte. De revolta muta și, in același timp, de tacere profunda. Au trecut 30 de ani și nu știm, cu adevarat, cine a tras in noi/voi inainte sau dupa 22. Ce rost, de fapt, ar mai avea sa aflam adevarul? A fost Craciunul, vine anul nou, adevarul n-ar face decat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

