- Comisia Pre-Vetting a incheiat audierea celui de-al doilea grup de candidați non-judecatori inaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Opt candidați cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, din cei noua inscriși in concurs,…

- Comisia Pre-Vetting a finalizat evaluarea in privința procurorilor Mariana Cherpec, Iuri Lealin, Olesea Virlan și Elena Roșior, candidați la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit Comisiei, cei patru corespund criteriilor de integritate și promoveaza evaluarea.

- Comisia Pre-Vetting a incheiat evaluarea in privința procurorilor Vitalie Codreanu și Cristina Gladcov și anunța ca cei doi candidați la funcția de membru in Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu au promovat evaluarea integritații. Deciziile emise de Comisie au fost transmise candidaților și instituției…

- Comisia Pre-Vetting a transmis noilor candidați non-judecatori care aspira la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) formularul Declarației pentru 5 ani, demarand astfel procedura de evaluare a acestora. Cei noua candidați, declarați eligibili de catre Parlament sa participe…

