PRE-BLACK FRIDAY 2019. Oferte Xbox One. FIFA 20, preț redus Daca ai un abonament Xbox Live Gold sau Xbox Game Pass Ultimate, atunci poți primi aceste reduceri - și, ca de obicei, pot fi gasite cateva oferte impresionante. Fanii sportului vor avea o mulțime de oferte in aceasta saptamana, intrucat edițiile finale FIFA 20 sunt reduse cu 20% - in ciuda jocului lansat abia in septembrie. Aceste versiuni ofera conținut suplimentar al echipei Ultimate, astfel incat nu veți putea sa va conectați cu prietenii in cel mai scurt timp. Daca doriți stilul de fotbal american, atunci Edițiile Superstar și Ultimate Superstar ale Madden 20 au scazut și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

