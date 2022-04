Pravda scrie că Polonia și România sunt primele ținte pentru lovituri cu rachete Kalibr Dat fiind ca a recunoscut legitimitatea loviturilor ucrainene asupra bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, Londra a justificat [implicit – n.trad.] loviturile aeriene asupra lanțurilor logistice din mai multe state NATO, care aprovizioneaza Kievul cu arme. Polonia și Romania sunt primele pe lista celor care o cauta cu lumanarea, a scris publicația rusa Pravda la 27 aprilie. Redam mai jos textul publicat de Pravda.ru și citat de Rador James Heappey, subsecretar de stat al forțelor armate britanice, a declarat pentru Radio Times ca Ucraina are dreptul legal de a lovi baze militare de pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

