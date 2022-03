Stiri pe aceeasi tema

- Statele occidentale vor anunta joi „noi sanctiuni impotriva Rusiei si intarirea” celor care exista deja, a anuntat marti consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP si DPA. Presedintele american, care va participa joi…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Secretarul de stat american, care s-a intalnit duminica dimineața cu ministrul ucrainean de externe la granița Poloniei, a discutat și cu omologul sau chinez Wang Yi, acesta transmițand ca Beijingul se opune oricaror mișcari ”care ar pune gaz pe foc” in Ucraina, potrivit ministerului chinez de externe…

- Fostul ministrul de Externe și diplomat de cariera este de parere ca negocierile sunt singura șansa de incetare a conflictului armat. Meleșcanu spune ca in urma negocierilor ar trebui ca ambele tabere sa obțina soluții favorabile. „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- Uniunea Europeana se pregatește sa inghețe averile deținute de președintele rus, Vladimir Putin, și de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov in Occident, potrivit The Guardian, care citeaza ziarul Financial Times. Celor doi le-ar fi permis accesul in UE, ca semn al disponibilitații Europei de a menține…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a anunțat o deplasare in Rusia la inceputul acestei saptamani. Cancelarul german Olaf Scholz merge și el la Moscova saptamana viitoare. Obiectivul celor doi importanți lideri din Uniunea Europeana este „replasarea Europei in centrul discuțiilor pe marginea tensiunilor…