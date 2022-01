Le Monde titreaza ca “Emmanuel Macron dorește ca Europa sa-și impuna condițiile in fața Rusiei”. Ziarul menționeaza ca, „la Strasbourg, Macron a spus ca dorește sa stabileasca o ordine de securitate colectiva in Europa, subliniind insa totodata necesitatea unui dialog cu președintele rus, Vladimir Putin”. Dar ce spune mass-media pro-Kremlin despre toate acestea? „Vladimir Putin nu are cu cine și nici de ce sa se mai lupte cu Occidentul. El a ales cu multa pricepere momentul pentru o ‚noua Ialta’. Și apoi, cine sa mai riposteze in fața lui Putin? Angela Merkel a plecat, Emmanuel Macron se lupta…