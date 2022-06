Prăpastia dintre fotbalul maghiar și cel românesc Prapastia dintre fotbalul maghiar și cel romanesc se adancește tot mai mult. Naționala Romaniei pierde la scor de forfait cu Muntenegru, in Giulești, in timp ce selecționata Ungariei bate Anglia cu 4-0 la ea acasa. Multe comentarii și mari frustrari au starnit cele doua rezultate puse in oglinda. Presa sportiva din lume vorbește deja despre un nou miracol maghiar. Dar pe ce baze s-a construit echipa lui Marco Rossi (managerul italian adus la carma naționalei Ungariei), care a ingenunchiat Anglia pe Molineux Stadium din Wolverhampton? Jurnaliștii londonezi au facut o reevaluare a naționalei de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, sambata seara, la București, cu scorul de 1-0, in fața Finlandei, intr-un meci din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Nicușor Bancu (foto), in minutul 30. In celalalt joc din grupa, tot sambata, Muntenegru…

- Romania cauta in continuare prima victorie cu Edi Iordanescu in postura de selecționer. Tricolorii intalnesc reprezentativa Finlandei, sambata, in Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Națiunilor. Meciul de pe stadionul Giulești este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Naționala de fotbal a Romaniei, antrenata de Edi Iordanescu, incearca sa se redreseze dupa ce a pierdut primele doua meciuri in Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Națiunilor (contra Muntenegrului și Bosniei in deplasare). Tricolorii joaca primul meci din competiție, acasa, pe stadionul Giulești, sambata seara,…

- Echipa nationala a Romaniei a inregistrat doua esecuri la rand in Liga Natiunilor, 0-2 cu Muntenegru si 0-1 cu Bosnia si Hertegovina, iar fanilor nu le-a mai ramas decat sa faca haz de necaz. Romania este pe ultimul loc in Grupa 3 din Liga B, fara victorie si gol marcat in primele doua runde, dar totul…

- Edi Iordanescu cauta prima victorie in calitate de selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii se dueleaza marți cu Bosnia-Herțegovina, in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Meciul de la Zenica este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Atacantul Denis Alibec a declarat, sambata seara, ca nationala Romaniei a facut un meci foarte prost cu Muntenegru, scor 0-2, in Liga Natiunilor. "Meci foarte prost facut de noi. Muntenegru a fost mai implicata in joc, mai agressii. Incercam sa reparam cu Bosnia ce am stricat aici. Incercam sa dam ce…

- Gica Popescu (54 de ani), fostul capitan al naționalei Romaniei, nu concepe ca „tricolorii” sa nu caștige grupa de Liga Națiunilor, una din care mai fac parte reprezentativele Muntenegrului, Finlandei și Bosniei. Muntenegru - Romania, meci din prima etapa a Ligii Națiunilor, se joaca azi. Partida este…