PRĂPĂD pe șosele: accident cu ȘASE victime, în Neamț E haos pe șoselele din Romania, unde, de la ridicarea starii de urgența, au reinceput accidentele. ISU Neamț a intervenit la un accident produs in localitatea Dumbrava Deal, comuna Savinești, in zona cunoscuta cu numele de „Papuc”, pe DJ 157. Doua masini s-au ciocnit, iar șase persoane au fost ranite, conform Mediafax. Citește și: INCHIDEREA ȘCOLILOR a dus la CREȘTEREA notelor MARI la examene: aproape 900 de elevi cu nota 10 la Evaluare Naționala Trei victime au fost preluate de echipaje de la SAJ, doua victime (un barbat de 19 ani și o femeie de 51 de ani) au fost preluate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Șase persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit in comuna Savinești, județul Neamț. ISU Neamț a intervenit la un accident produs in localitatea Dumbrava Deal, comuna Savinești, ...

- Un accident rutier, soldat, din primele informatii, cu sase victime, a avut loc in urma cu putin timp, duminica, 5 iulie, in Neamt. Au fost implicate doua autoturisme, iar coliziunea a avut loc la intersectia dintre DJ-156 A si DJ 157, in zona cunoscuta sub denumirea “Papuc”. “Accident rutier, pe DJ-156…

