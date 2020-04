PRĂPĂD pe o șosea din Vrancea: UN MORT și trei răniți, după ce o mașină s-a răsturnat Accident extrem de grav pe o șosea din Romania. Dupa ce numarul accidentelor a scazut ca urmare a restricțiilor de trafic, se pare ca situația se schimba. O persoana a murit și alte trei au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața dupa ce o mașina s-a rasturnat pe DN2, in județul Vrancea. Un grav accident de circulatie s-a produs miercuri dimineața pe o sosea din judetul Vrancea, in urma caruia o persoana a murit si alte trei au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, conform Mediafax. Citește și: morti-in-campul-muncii_1458230.html">Statistica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

