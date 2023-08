Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident produs in judetul Vaslui, fiind implicate un autoturism si o cisterna care transporta motorina si benzina. Cisterna s-a rasturnat in afara soselei, dar nu sunt scurgeri de combustibil. Traficul pe DN 24 este blocat pe ambele sensuri.

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, sambata, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare), o ambulanța SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor,…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- CITESTE SI Doi septuagenari s-au luat la bataie in Sectorul 5, in plina strada: Pana sa vina poliția, unul din ei a folosit un cuțit 14:43 0 O parte dintre pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia si-au incheiat misiunea - Ei predau stafeta colegilor din Franta / Aproape…

- Accident de circulație astazi, la pranz, pe drumul dintre Oraștie și Romos, in județul Hunedoara. „La data de 26 iulie 2023, ora 12:45, un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Boșorod in timp ce conducea un autoturism pe DJ 705 G, din direcția Oraștie spre Romos, la intrare in localitatea Romos,…

- Cinci persoane au fost ranite astazi intr-un accident produs in localitatea Baișești din Romania. Potrivit anchetei polițiștilor, un tanar de 28 de ani din Republica Moldova, aflat la volanul unui autoturism de model Mercedes Benz, a ajuns intr-o succesiune de doua curbe, sector prevazut cu marcaj continuu,…

- Doua autoturisme si un autocamion au fost implicate miercuri intr-un accident pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti, judetul Vaslui, cinci persoane fiind ranite. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 24 Barlad – Vaslui, in zona comunei Costesti,…

- Accident grav in localitatea Mestera, din judetul Mures. Șase persoane, printre care se numara patru copii, au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au izbit violent. Una dintre mașini a ieșit de pe partea carosabila in urma impactului puternic și s-a rasturnat intr-un șanț.