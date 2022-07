Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe strazi au fost rupte, circulația a fost inchisa pe mai multe artere din Craiova și multe mașini au fost distruse, in urma unei furtuni care a durat 30 de minute. Mai multe acoperișuri au fost luate de vant in Craiova și au distrus mașini. Pe Mihai Viteazu, intresecție cu Bibescu apa are un…

- Mai mulți copaci au caut peste mașini, iar cateva acoperișe ale unor blocuri din Craiova au fost luate de vantul puternic, sambata seara, in timpul unui cod roșu de vijelii, scrie publicația locala Gazeta de Sud . Ploaia a dus la inundarea unor gospodarii, drumuri, dar și a unui pasaj rutier din oraș.…

- O pizza congelata aseazata pe bordul unei masini, in Timisoara, s-a copt intr-o ora si 12 minute si a fost buna de mancat. „- Aluatul e fraged? - Da, baza da. - Pare comestibila". Pentru taieteii lasati sa fiarba pe bancheta unui autoturism, in Cluj, a fost nevoie doar de un sfert de ora pana sa devina…

- Furtunile puternice au produs distrugeri masive in București și Ilfov, iar pompierii au intervenit in mai multe zone. Bilanțul acestor furtuni arata 54 de copaci cazuți, 34 de mașini avariate și 4 elemente de contrucție daramate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O avertizare nowcasting de furtuna ce a vizat municipiul Bucuresti a fost emisa marți dupa-amiaza de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii au extins avertizarea de vreme severa pentru municipiul București și au emis un cod roșu de furtuna, valabil pana la ore mai tarzii. Au fost semnalate…

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…

- Vremea rea a pus stapanire pe sudul țarii și pe Capitala, iar bucureștenilor li s-a cerut sa se adaposteasca in case. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT in care au fost alertați cu privire la fenomenele meteo extreme care se vor manifesta in urmatoarele ore. In Pitesti, ploaia torentiala a acoperit…