- Peste 50 de gospodarii din Dambovita au fost inundate, joi, iar pompierii actioneaza in localitatile Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei din case, beciuri si curti, informeaza ISU Dambovita. "Echipaje de pompieri actioneaza in Moreni, Ulmi si Razvad pentru evacuarea apei. Peste 50 de gospodarii…

- Prin intermediul proiectului „Strazi Deschise” bucureștenii au acum ocazia sa se plimbe in șapte zone pietonale din Capitala, chiar pe bulevard. Asta pentru ca in fiecare sfarșit de saptamana, pana in luna octombrie, in anumite zone din București circulația mașinilor este restricționata. Oamenii se…

- Oamenii legii din Dambovita au facut, zilele trecute, 20 de perchezitii, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals. Mai exact, operatiunea se pare ca ar fi fost condusa de directorul liceului I.C.…

- Carantina in localitatile dambovitene Aninoasa si Branesti se prelungeste cu sapte zile, incepand de luni, anunta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita. In Branesti se inregistreaza cel mai ridicat indice COVID-19 din judet, respectiv 7,76 la mia de locuitori, cu 32 de cazuri…

- 15 persoane sunt banuite ca s-ar fi constituit intr-un grup infracțional, specializat in savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc – cannabis (inclusiv sub forma cultivarii), trafic de droguri de mare risc – comprimate MDMA și cocaina și efectuare de operațiuni cu produse psihoactive noi.…

- Cand vine vorba de județul Dambovița, purtatorul de cuvant al PSD Dambovița, Costin Cozma a ținut sa sublinieze ca pe langa faptul ca nu fac nimic pentru cei care i-au votat, reprezentanții USR Dambovița, atunci cand au ocazia sa faca ceva bun pentru acest județ, aleg intotdeauna sa faca exact opusul…

- Din cauza datoriilor de la Calea Ferata a Moldovei sufera nu doar angajații, ci și oamenii de rand. Mai multe gospodarii din satul Gara Cainari, raionul Caușeni, au ramas fara lumina. Oamenii, care sunt conectati la reteaua de energie a CFM, susțin ca platesc la timp facturile.