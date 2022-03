Tot mai multe explozii in cartiere din Kiev raportate de presa ucraineana. Publicația UkrInform anunța doua explozii puternice in cartierele Borshchahivka și Dorogozhychi. Așa arata un cartier bombardat din Kiev, cu cladiri sfartecate de bombe: The terrible consequences of the shelling of #Borodyanka pic.twitter.com/bMmNixm2Fc — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 One more video from #Kyiv pic.twitter.com/nxci2DaCy9 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 Rusia lovește Babyn Yar, locul memorial al Holocaustului, in timp ce Vladimir Putin iși justifica razboiului spunand ca urmarește ”denazificarea Ucrainei”.…