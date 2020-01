"Pana in prezent, trei persoane au murit, iar o a patra este data disparuta", a informat, pe site-ul Press TV, serviciul in limba engleza al televiziunii de stat.



Echipele de salvare au folosit barci si elicoptere pentru a oferi asistenta dupa ce apele au blocat accesul rutier in zonele urbane ale provinciilor Hormozgan, Kerman si Sistan-Balucistan, a precizat agentia oficiala Irna.



Pana in prezent, acestea nu au reusit sa ajunga in Qasr-e Qand si in 40 de sate inconjuratoare, aflate in apropierea unui rau iesit din matca din Sistan-Balucistan, a anuntat guvernatorul Rahimbaksh…