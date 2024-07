Pompierii au fost solicitati, miercuri, in localitatea Dunareni, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, focul propagandu-se si la trei case, conform ISU Dobrogea. Incendiul a fost lichidat dupa cateva ore de interventie a pompierilor, fiind salvate 14 locuinte, iar trei persoane au fost evacuate din calea flacarilor. Bilanț groaznic al incendiului Un numar de […] The post Prapad in Constanta din cauza unui incendiu de vegetatie: au ars 20 de gospodarii! first appeared on Ziarul National .