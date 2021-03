Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat luni seara, la Radio Romania Actualitați ca economistul Stefan Paraschiv, fost presedinte al Consiliului de Administratie Romaero Baneasa, va fi numit director general al Metrorex. Numirea lui Stefan Paraschiv va fi facuta marți. Ministrul…

- Contractele de asociere in participatiune derulate la nivelul Metrorex au fost dezavantajoase pentru companie din punct de vedere financiar, stabilirea cotelor de participare la impartirea veniturilor obtinute nefiind fundamentata in mod corespunzator, in functie de valoarea aportului fiecarui asociat,…

- Acordarea sporului de metrou, care poate ajunge la 40% din salariul de baza, pentru toti angajatii din Metrorex a fost abuziva intrucat nu au fost prevazute cu claritate conditiile necesare a fi indeplinite si nu s-a tinut cont de faptul ca nu toti salariatii lucreaza in conditii deosebite, se arata…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, vineri, ca a inceput demersurile privind reactivarea Mitropoliei Tomisului, depunand saptamana trecuta o adresa in acest sens la Cancelaria Sfantului Sinod. Intrebat ce parere are Patriarhul Daniel despre aceasta situatie, Arhiepiscopul a…

- Sindicalisti de la metrou au pichetat Ministerul Transporturilor Foto: Arhiva Câteva zeci de sindicaliști de la metrou au protestat astazi la Ministerul Transporturilor. Nemulțumirile lor au fost legate de deficitul de personal specializat, bugetul alocat întreținerii…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, le-a declarat parlamentarilor din partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), ca se asteapta la prelungirea pana la inceputul lui aprilie a restrictiilor de circulatie impuse pentru combaterea epidemiei de coronavirus, scrie marti cotidianul Bild, preluat de…

- Metrorex a anunțat ca in zona stației de metrou Eroilor 1 au aparut infiltrații la peronul 2. Acestea sunt tratate conform procedurilor de intreținere. ”Menționam ca, rețeua de metrou construita, in special in albia raului Dambovița, este peste 80% imersata. In acest sens, sunt stabilite procedurile…