- Furtunile au facut prapad in Romania. 60 de localitati din 13 judete au fost afectate de ploi torentiale, inundatii, caderi de grindina si vant puternic. Peste trei mii de pompieri au fost mobilizati pentru interventii in mai multe zone din tara.

- Pompierii de la ISU Timiș au fost, in ultimele ore, in alerta maxima, dupa ce Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor emisese o avertizare de Cod Roșu, care a fost valabila pana la miezul acestei nopți. Furtuna care s-a abatut asupra vestului țarii a creat probleme probleme in gospodarii,…

- Zeci de copaci din mai multe localitati din judetul Dolj au fost doborati pe carosabil, miercuri seara, de furtuna puternica, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat al județului Timiș a intervenit prin Detașamentul de Pompieri... The post Gospodarii inundate in Timiș! Pompierii au fost chemați de urgența! Sunt și copaci cazuți pe carosabil! appeared first on Renasterea banateana…

- Mai multi copaci au fost doborati, unul dintre acestia peste un autoturism, dupa ce in noaptea de marti spre miercuri o furtuna s-a abatut asupra judetului Arad, vantul puternic si cantitatile mari de apa facand ca in anumite zone traficul rutier sa se desfasoare cu dificultate, potrivit purtatorului…

- Pompierii militari si civili din Harghita au intervenit, miercuri dimineata, pentru indepartarea a 26 de arbori si doi stalpi de lemn cazuti pe drumurile judetene, nationale sau pe liniile electrice, in urma unei furtuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Furtunile au lovit mai multe zone din tara. In vest a plouat cu galeata, iar grindina a pus la pamant zeci de hectare de culturi agricole. In Caras-Severin, o furtuna cumplita a facut ravagii sambata seara, in mai multe localitati de pe Valea Almajului.

- Câteva zeci de curti ale unor gospodarii din satele Crisan si Caraorman - comuna Crisan, din Delta Dunarii, sunt inundate din cauza cresterii din ultima luna a nivelului apei Dunarii, iar autoritatea locala nu mai are motorina necesara utilajelor folosite pentru