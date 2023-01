Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la finalul expozitiei „Jurnal de Calatorie – Inaltimi", semnata de fotograful Vasile Iacob. Zborul pasarilor, lumea privita de sus si perspective greu de accesat sunt dezvaluite prin aceasta expozitie la Galeria de Arta „La Gard" din Iasi. Expozitia continua ciclul jurnalelor…

- Turistul grec care a murit in accidentul de autocar de la Pasajul Unirii lucrase ani de zile la o firma de construcții din Romania, relateaza postul public de televiziune elen ERT. Intors acasa, in Larissa, el vrut sa-i ofere soției o vacanța de Craciun in Romania. Acum, femeia este in spital.…

- Peste 1.100 de persoane au fost testate medical in cadrul caravanei “Nu am facut destul”, care a avut loc la nivel national in ultimele trei luni. In urma analizelor, mai mult de jumatate dintre cei testati au avut valori anormale la analizele de sange. De asemenea, organizatorii au transmis ca pacienti…

- Adelina Pestrițu s-a remarcat in mediul online in ultima perioada printr-o serie de videoclipuri in care da lecții fanilor despre bunele maniere. Ea a fost criticata dupa ce, intr-un episod, a spus ca mancarea de la restaurant, care ramane in farfurie, nu se ia acasa. Adelina Pestrițu, unul dintre cei…

- In mesajele aflate in posesia autoritaților și vazute de Libertatea, baiatul descrie scene de violența in familie. Dintr-odata, nu prietena este privita public drept culpabila pentru sinucidere, ci tatal, preot al catedralei din Drobeta-Turnu Severin. Dar cum arata comunitatea cand se privește pe sine,…

- Tataie al meu, Nea Ion, așa cum era cunoscut in tot județul, era fermier gospodar, avea sute de animale și aproviziona cu carne, lapte și branza tot județul Galați. Era un om bogat, pe masura harniciei sale. Nu i-a fost ușor și știa ca nici altora nu le este ușor. Nu de puține ori l-am vazut cum umplea…

- Fundașul Guilherme Garutti, 28 de ani, a povestit cum se simte la Mioveni, cu care spera sa evite retrogradarea in acest sezon, chiar daca familia, de la 11.000 de kilometri departare, il ruga in urma cu ceva timp sa se intoarca in Brazilia, de frica razboiului din Ucraina.

- Unde a fost vazut Darren Cahill dupa ce s-a intalnit cu Simona Halep in București. Antrenorul australian ar putea juca un rol important in procesul in care jucatoarea de tenis va incerca sa-și demonstreze nevinovația. Cu cine s-a afișat chiar pe teren, dupa intrevederea cu fostul numar 1 mondial in…