Polițiștii fac, marti, 19 septembrie, 121 de perchezitii in zeci de județe si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care vindea dispozitive de vapat si dulciuri care conțineau droguri. Produsele au fost comercializate in randul tinerilor de catre o grupare din Iași cu legaturi la nivel național, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Romana.Perchezitiile au loc in judetele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila, Galați, Vrancea, Argeș, Buzau, Botoșani, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și in municipiul București.…