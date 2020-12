Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca cel mai bun program anti-saracie este investitia in viitorul tuturor copiilor Romaniei, adaugand ca este mandru ca a fost promovata in Parlament, in parteneriat cu UNICEF, Legea 'pachetului minim de servicii' adresata direct celor mai…

- O țara din nordul Europei care a fost intens criticata pentru abordarea diferita pe care a avut-o in timpul pandemiei a depașit recent pragul de 100 000 de imbolnaviri. In ultimele patru zile, Suedia a inregistrat 2.203 de noi infectari cu Covid-19. Agenția de Sanatate Publica suedeza a anunțat ca numarul…

- Pandemia de COVID-19 atinge cote alarmante, iar numarul tot mai mare de cazuri conduce Romania catre o carantina naționala. Incepand de astazi, de la ora 5, o zona dintr-o comuna din Galați a intrat in carantina, timp de 14 zile. Decizia autoritaților de a restricționa accesul pe aceste strazi a venit…

- Pandemia de COVID-19 a atins cote inimaginabile in Romania, motiv de ingrijorare pentru autoritați, medici și cetațeni. Cu toate acestea, sunt inca multe persoane care nu respecta normele de protecție și de evitare a raspandirii virusului, iar rezultatele sunt peste masura: o creștere semnificativa…

- Au inceput inscrierile la Rezidențiat. Anul acesta, concursul de intrare in Rezidențiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatații in data de 15 noiembrie 2020 și se va desfașura in condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus Concursul se va desfașura in sase centre universitare: București,…

- Klaus Iohannis a afirmat ca pandemia de COVID-19 reprezinta pentru Romania "cea mai dramatica perioada de dupa 1989". Președintele a dat asigurari ca tara noastra va continua sa se adapteze, astfel incat sa fie depașita criza la nivel mondial.

- Ușor, ușor, in Romania, pandemia stinge lumina. Dar nepasarea camuflata in neputința e, de fapt, boala cea mai grea a poporului asta. In amintirea morților de la Revoluție, politicianul roman a gasit de cuviința sa toarne fundația neocomunismului. Ați observat ca toți politicienii noștri au fost pe…

- Comandantul-sef bolnav de COVID-19, principalii responsabili militari ai tarii in carantina: aparatul de securitate nationala a Statelor Unite, cel mai puternic din lume, este pus sub presiune de pandemie, informeaza AFP.