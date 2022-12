Cele mai bune prajituri de Craciun – 3 rețele de dulciuri pentru masa de Craciun. Gospodinele se intrec in aceste zile in delicatese care de care mai gustoase și mai spectaculoase, mai ales daca au invitați la masa de Craciun. Iata 3 rețete de prajituri pentru Craciun pe care le puteți incerca! Prajituri de Craciun – prajitura Craciunița cu fructe uscate Prajitura Craciunița este bogata in gusturi și arome de Craciun! Are o umplutura generoasa cu multe fructe confiate sau uscate și nuci, alune, așezata pe un blat fraged cu cacao. INGREDIENTE prajitura Craciunița Pentru auatul fraged cu cacao:…