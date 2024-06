Prăjitură răsturnată cu caise și ciocolată. Rețeta vedetă a verii Prajitura este foarte gustoasa și aromata, dar și spectaculoasa, datorita contrastului placut de culori. Culoarea portocalie a caiselor completeaza armonios culoarea bruna a blatului cu ciocolata, oferind prajiturii un aspect cuceritor. Blatul prajiturii are o textura mai densa și ușor umeda, datorita untului și ciocolatei. Astfel, caisele așezate la baza tavii nu au posibilitatea de a se ridica prin interiorul blatului ca atunci sunt dispuse la suprafața prajiturii.In continuare, poți urmari rețeta detaliata pentru prepararea prajiturii cu caise și ciocolata, in varianta rasturnata. Remedii naturale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

