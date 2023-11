Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei un desert extrem de delicios și ușor de preparat, noi iți prezentam prajitura cu mere și sos de ciocolata care va fi pe placul familiei tale, dar și am musafirilor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Te-ai saturat sa cumperi maioneza din comerț? Ei bine, noi iți prezentam care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi și ingredientele de care ai nevoie pentru cea mai delicioasa maioneza de post pe care sa o prepari in casa. Va fi gata in 5 minute!

- Pentru pasionații de gatit și iubitorii de dulciuri, weekend-ul vine cu o rețeta irezistibila: prajitura rasturnata cu prune. Acest desert delicios promite sa incante papilele gustative și sa aduca un strop de bucurie in momentele petrecute alaturi de cei dragi.

- Prajitura cu gem de prune ingrediente: 2 oua100 g zaharcoaja de lamaieesenta de vanilie100 ml ulei de floarea soarelui300 g faina pentru prajituri1 lingurita praf de coptun praf de sare + 300 g gem/magiun de prune Prajitura cu gem de prune mod de preparare: Ouale, zaharul, coaja de portocale si esenta…

- Psiholog: Drogurile sunt extrem de accesibile, se pot obține in 5 minute. Nivelul dependențelor la tineri va exploda. VIDEO Psihologul Viorel Roman sustine ca traim intr-o cultura in care se formeaza adictii de la varste din ce in ce mai fragede. “Aș zice ca suntem de-a dreptul speriați de ce vedem…

- Rețeta de prajitura cu foi de nuca și gem poate fi alegerea ideala atunci cand vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu ceva dulce, dar nu ai prea mult timp pentru ceva complicat. Aluatul este gata in 10 minute, iar foile se coc la fel de repede.

- Incanta-ți papilele gustative cu o delicioasa prajitura cu iaurt și nuca, o rețeta simpla care va cuceri orice gospodina. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare. Acest desert poate fi alegerea potrivita chiar și pentru unele dintre cele mai speciale momente.

- In noaptea de 30 spre 31 august, pe langa fenomenul de „luna albastra”, va avea loc o „superluna”, adica o luna plina care ajunge la „perigeu”: momentul in care se afla cel mai aproape de Pamant. Prin urmare, luna va aparea mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. In timpul acestui fenomen, Luna…