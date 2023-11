Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in postul Craciunul și probabil nu ai idee ce sa gatești in aceasta perioada a anului, motiv pentru care noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cartofii țaranești cu ciuperci. Este un preparat care va reuși sa-ți incante papilele gustative, deoarece este…

- Daca sunteți in cautarea unei delicii de sezon, va prezentam o rețeta irezistibila și anume prajitura cu pere și vanilie. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Prajiturile cu fructe și branza dulce sunt ușor de pregatit și ai nevoie de doar cateva ingrediente pentru a obține un desert cu care sa ii surprinzi pe cei dragi. Așa obții un blat pufos, cu un minim de efort.

- Placinta americana cu mere și scorțișoara este unul dintre cele mai potrivite deserturi in perioada sezonului racoros. Gospodinele au șansa sa gaseasca cele mai delicioase și potrivite mere pentru placinta lor in aceasta perioada, iar astfel vor gati un desert indragit de toata familia. Este aromat…

- Sa pui varza la murat poate sa reprezinte o sarcina lunga. Nu doar ca dureaza mult sa pregatești legumele, ci și procesul de murare propriu-zis presupune mult timp. De obicei, varza este murata dupa mai multe saptamani. Exista o rețeta prin care poți sa te bucuri de varz Așa ai varza murata in 3 ore…

- Prajiturile cu miere de albine sunt un adevarat deliciu pentru cei care iubesc gustul dulce și bogat al mierii naturale.Aceasta rețeta va va ghida pas cu pas in prepararea unei prajituri cu miere de albine, cu un gust ușor caramelizat și o textura moale și suculenta. Iata cum sa pregatiți aceasta prajitura…

- Iți mai aduci aminte de prajitura „Televizor” sau „Budapesta”? In perioada comunismului, cand era pregatita, era zi de sarbatoare. Format din trei foi coapte in tava, doua cu cacao și una tip pandișpan, desertul ornat cu glazura are un gust deosebit. Vezi cum sa-l prepari și tu. Secretele prajiturii…