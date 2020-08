Prăjitură cu ness. Desertul pe care îl vei adora Mod de preparare Prajitura cu ness Blatul: Albusurile se amesteca cu o cana de zahar si separat galbenusurile cu cealalta cana, uleiul, cacaoa si praful de copt, se unesc cele doua compozitii, se toarna apa fiarta si faina concomitent. Se coace in tava adanca si apoi se taie si la jumatate se pune crema de ness. Crema: Se amesteca ingredientele pe foc pana se ingroasa. Se da la racit apoi se pun 150 gr unt. Deasupra se pune o glazura de cacao. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Laptele este unul dintre cele mai intalnite alimente, atunci cand vrei sa prepari o prajitura delicioasa. Insa, nu puține sunt cazurile in care constatam ca atunci cand vrem sa preparam ceva, nu il avem in casa sau este expirat. De aceea, exista soluții mai puțin știute. Ei bine, laptele se poate inlocui…

- Cocktail de fructe Iata un cocktail de fructe pe care il puteti face atat cu alcool, cat si fara alcool. Mod de preparare Cocktail de fructe Se mixeaza bine fructele cu gheata, (in loc de vodka putem folosi apa minerala) punem intr-un pahar si adaugam vodka si miere daca dorim mai dulce putem…

- Salata de castraveti cu menta Mod de preparare Salata de castraveti cu menta Se taie castravetii in bucati mai mari, se adauga rucola intreaga si menta taiata marunt. Se asezoneaza cu ulei de masline, sare si zeama de lime dupa gust. Se serveste cu parmezam ras deasupra.…

- Chiftelute cu sos de rosii Pe prezentam pentru astazi o reteta delicioasa de chiftelute cu sos de rosii. Pofta buna! Mod de preparare Chiftelute cu sos de rosii Amestecam uleiul cu faina, intr-o craticioara, apoi le punem pe foc. La primul clocot, cand compozitia face balonase, tragem de pe…

- Reteta de detoxifiere: Salata de patrunjel Iata o salata de patrunjel, care te va ajuta sa elimini surplusul de toxine. Patrunjelul verde ajuta digestia, dezinfecteaza tubul digestiv si caile urinare, dreneaza ficatul, intareste imunitatea, are efect antiseptic asupra cailor respiratorii. Dar cele…

- Tiramisu este o prajitura italieneasca, care este realizata din straturi de pișcoturi insiropate in cafea, legate printr-o crema fina de mascarpone. Cei care gusta aceasta prajitura se vor simți energizați, la fel cum indica și traducerea in limba romana a cuvantului tiramisu care inseamna ”ridica-ma”.…

- Musaca cu vinete si carne tocata. Tu cand ai facut ultima oara? Mod de preparare Musaca cu vinete si carne tocata 1. Se curata vinetele de coaja, se spala si apoi se taie pe lung in felii de cca 0,5 cm care se prajesc pe ambele fete in ulei, apoi se pun intr-o strecuratoare, se da un praf de sare…

- Negresa de post Mod de preparare Negresa de post Blat. Se amesteca toate ingredientele bine. Se unge o tava cu ulei si se tapeteaza apoi cu faina. Se toarna compozitia in tava si se coace negresa la cuptor ( incalzit in prealabil) la foc potrivit 25 de minute. Nu se deschide cuptorul in primele 15…