Stiri pe aceeasi tema

- Prajitura cu dovleac copt și nuca este desertul special pe care il cautai de multa vreme. Combinația dintre aroma copilariei, data de dovlecul copt, și nuca macinata este ingenioasa și iți va incanta papilele gustative. O rețeta simpla și delicioasa pentru familia ta!

- Prajitura rasturnata cu prune este un desert sanatos pentru toata lumea. Pentru un inceput de saptamana bun acest preparat este alegerea perfecta. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara-o!

- Daca iți este pofta de ceva dulce, dar nu mai știi ce sa gatești, noi venim cu soluția. In cazul in care ai musafiri și vrei sa le oferi un desert delicios, noi iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru prajitura „Mozart”. Iata de ce ingrediente avem nevoie!

- Iți este pofta de ceva dulce, dar nu mai știi ce sa gatești pentru tine și cei dragi? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura „Piernik”. Iata de ce ingrediente avem nevoie pentu acest desert!

- E duminica și vrei sa-ți surprinzi familia cu un desert simplu și rapid. Noi iți propunem pentru astazi rețeta de prajitura ora 12. Iata care sunt pașii și de ce ingrediente ai nevoie.

- Gustul copilariei poate fi din nou adus in bucataria ta cu rețeta de prajitura Buturuga. E foarte simpla de facut și cu siguranța iși vei aduce aminte de perioada frumoasa a vieții tale.

- Ți-e pofta de ceva dulce, dar nu ai prea mult timp la dispoziție de petrecut in bucatarie? Nicio grija. Iți prezentam noi o rețeta simpla de prajitura cu ciocolata, gata in doar cateva minute. In plus, desertul irezistibil se realizeaza fara crema de branza, fara faina și, mai ales, fara cuptor. Ingredientele…

- Daca vrei sa prepari o gustare care iți aduce aminte de copilarie și este destul de simpla, dar foarte gustoasa, atunci prajitura cu miere este cea mai buna alegere. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru desertul savuros!