Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de post pot fi mult mai ușoare, asta atunci cand prepari o tarta cu gem și nuca cu care iți poți surprinde imediat familia. Iși prezentam cea mai simpla rețeta de post cu care ii va da gata pe toți.

- Ingrediente:1 ou, batut spuma100 g cartofi, curatati si taiati in sferturio jumatate de fenel, curatat si taiat bucati mario jumatate de lamaie, feliata5 rosii cherry, taiate in jumatatiulei de masline60 g masline negre, fara samburi, taiate in jumatati120 g file de peste (somon, batog), fara piele,…

- Cum poți sa faci cei mai simpli biscuiți? Ai nevoie doar de doua ingrediente! Aceasta este o rețeta extrem de buna pentru incepatori. De ce ai nevoie și ce pași trebuie sa urmezi pentru un desert simplu și rapid? Rețeta de biscuiți din doua ingrediente Gospodinele sunt ingrijorate de ultimul fel al…

- Una dintre cele mai delicioase prajituri de care ne putem bucura cand ținem post este checul de mere, iar ingredientele și modul de preparare sunt simple și la indemana tuturor. De asemenea, nu trebuie sa ne facem griji pentru silueta. O felie de prajitura are aproximativ 80-100 de calorii.

- Trebuie sa recunoaștem ca prajiturile de casa sunt mereu cele mai gustoase, insa de foarte multe ori, ingredientele și modul de preparea al acestora, insa mai ales, timpul petrecut in bucatarie pentru realizarea deserturilor dau mari batai de cap gospodinelor. Cu toate acestea, atunci cand suntem pe…

- Te gandești oare cum sa-ți mai surprinzi familia? Ei bine, noi avem o soluție simpla și rapita. Prajitura Bounty fara coacere este fara doar și poate rețeta perfecta pentru toți cei dragi. Iata de ce ingrediente ai nevoie și cum se face.

- Dulceața din legume este deja la mare cautare de mulți ani. Mulți adora dulceața de ceapa, de ardei sau de roșii. Romanii, insa, nu sunt neaparat adepții preparatelor de acest gen. Cu siguranța daca vei incerca aceasta rețeta o vei prepara pentru cei dragi mereu. Rețeta pentru dulceața de roșii Majoritatea…

- Cine nu iubește cartofii? Mulți dintre oameni consuma frecvent cartofi, mai cu seama romanii. Iata o rețeta care iți va da lumea peste cap! De ce ingrediente ai nevoie pentru niște cartofi pane delicioși? Rețeta simpla de cartofi pane Mulți dintre noi preferam cartofii alaturi de o carne alba sau roșie…