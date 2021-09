Prahoveni, incluşi în cadrul Programului MOL de promovare a talentelor MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 16-a ediții a Programului de promovare a talentelor. Prin intermediul acestui program, 186 de proiecte din domeniile artei și sportului vor primi finanțare in valoare de 563.000 de lei, 581 de tineri sportivi și artiști devenind beneficiarii direcți ai acesteia. De la prima ediție a acestui program, din 2006 și pana in prezent, 3.062 de tineri sportivi și artiști au primit finanțare pentru proiectele lor, suma totala alocata fiind de 5.467.000 de lei. Pe parcursul celor 16 ediții, din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

